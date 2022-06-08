Посол в США: Россия примет меры при поставке Киеву дальнобойных ракет
Вашингтон, 8 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа возможную передачу Украине американских дальнобойных ракет. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала.
По его словам, России придётся принять меры для защиты от возможных атак.
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — сказал Антонов.
Как сообщало ИА REGNUM, в российском посольстве в США ранее назвали безответственным поведение американского руководства, которое намеревается поставить Киеву дальнобойные артиллерийские системы. Это грозит эскалацией конфликта на Украине, предупредили в дипмиссии.
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