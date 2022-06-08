Вашингтон, 8 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа возможную передачу Украине американских дальнобойных ракет. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

По его словам, России придётся принять меры для защиты от возможных атак.

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — сказал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском посольстве в США ранее назвали безответственным поведение американского руководства, которое намеревается поставить Киеву дальнобойные артиллерийские системы. Это грозит эскалацией конфликта на Украине, предупредили в дипмиссии.

Читайте также: Посольство России предупредило об опасности эскалации на Украине