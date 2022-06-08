Владикавказ, 8 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии продолжаются работы по восстановлению нарушенного электро-, водо- и газоснабжения. Штормовой ветер с ливнями и градом привели к аварийным отключениям в ряде населенных пунктов. Особенно пострадали от стихии Правобережный, Ардонский и Пригородный районы.

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«Особенно мощный удар стихия нанесла Правобережному району, где с 21:00 6 июня был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне бедствия — г. Беслан, села Ольгинское и Фарн, где в зону подтопления попали домовладения с придворовыми территориями. В селе Зильги повреждена кровля восьми частных домовладений. В Ардонском районе пострадали г. Ардон, села Кирово, Коста, Мичурино, Нарт, Рассвет, Фиагдон. В Пригородном — села Чермен, Сунжа, Октябрьское и поселок Новый», — уточнили в пресс-службе главы и правительства региона.

Вечером 7 июня в городе Беслане под председательством вице-премьера Ирбека Томаева состоялось совещание по вопросам устранения последствий стихийных явлений. Было отмечено, что ремонтные работы велись даже ночью, за сутки удалось восстановить подачу воды и электроэнергии на 60%. Полностью восстановить все коммуникации должны в ближайшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня на Северную Осетию обрушилась непогода в виде осадков и крупного града с сильным ветром. Поваленными оказались десятки деревьев, повреждены и подтоплены десятки домов, оборваны линии электропередачи. Нарушено электроснабжение в 14 населенных пунктах. Из социальных объектов пострадали четыре школы, три детских сада и дом культуры.