В Северной Осетии за сутки после стихии восстановили 60% электроснабжения
Владикавказ, 8 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии продолжаются работы по восстановлению нарушенного электро-, водо- и газоснабжения. Штормовой ветер с ливнями и градом привели к аварийным отключениям в ряде населенных пунктов. Особенно пострадали от стихии Правобережный, Ардонский и Пригородный районы.
Вечером 7 июня в городе Беслане под председательством вице-премьера Ирбека Томаева состоялось совещание по вопросам устранения последствий стихийных явлений. Было отмечено, что ремонтные работы велись даже ночью, за сутки удалось восстановить подачу воды и электроэнергии на 60%. Полностью восстановить все коммуникации должны в ближайшие сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня на Северную Осетию обрушилась непогода в виде осадков и крупного града с сильным ветром. Поваленными оказались десятки деревьев, повреждены и подтоплены десятки домов, оборваны линии электропередачи. Нарушено электроснабжение в 14 населенных пунктах. Из социальных объектов пострадали четыре школы, три детских сада и дом культуры.