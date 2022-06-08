Глава Карелии подал документы для участия в сентябрьских выборах
Петрозаводск, 8 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Глава Карелии Артур Парфенчиков подал в Центральную избирательную комиссию республики документы для участия в очередных выборах главы региона.
«Теперь официально являюсь кандидатом на выборах Главы РК», — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Он высказал благодарность президенту России Владимиру Путину за доверие и высокую оценку результатов работы, которую глава российского государства высказал на недавней встрече с главой Карелии.
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«Впереди главный экзамен — получить поддержку жителей Карелии», — добавил Парфенчиков.
Выборы главы Республики Карелия в 2022 году пройдут 11 сентября, в единый день голосования. Выдвижение кандидатов на должность главы Республики Карелия продлится до 2 июля.