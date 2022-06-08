Нур-Султан, , 09:11 — REGNUM В школьную программу Казахстана в новом учебном году введут новый курс «Патриотизм и глобальные компетенции». Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии образования.

Школьный класс Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Сообщается, что занятия по этому курсу будут проходить факультативно. Его начнут изучать с пятого по одиннадцатый класс.

На занятиях детей будут учить основам финансовой грамотности и предпринимательства, экологической культуре и медиаграмотнсти и основам религиоведения. Также будут такие предметы, как «Гражданственность» и «Добропорядочность и этика».

Кроме того, для первых классов увеличат на 1 час в неделю количество уроков математики для первых классов. Предмет «Художественный труд» разделят на «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство».