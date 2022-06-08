Донецк, , 09:11 — REGNUM Киевские боевики обстреляли с применением артиллерии населенные пункты Озеряновка и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрелы обоих населённых пунктов были зафиксированы в 08:50 (совпадает с мск) и в ходе них по Еленовке было выпущено пять снарядов калибра 122 мм и еще восемь снарядов калибра 122 мм по Озеряновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что, поставляя Украине вертолёты Ми-17 российского производства, предназначенные для Афганистана, Соединённые Штаты вопиющим образом нарушают свои обязательства.