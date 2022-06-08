Москва, 8 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции России по демилитаризации Украины активно применяются российские дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет». Об этом 8 июня сообщили в госкорпорации «Ростех».

Беспилотник

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«Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью», — сказал в беседе с ТАСС представитель Ростеха.

При этом он подчеркнул, что дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет» успешно показали себя в боевых условиях. По его словам, дроны чаще используют для поражения удалённых наземных целей. Кроме того, «Ланцет» может самостоятельно находить цель и поражать её.

Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, барражирующий боеприпас «КУБ-БЛА» уже применялся в ходе боевых операций в Сирии. Государственные испытания барражирующего боеприпаса, иногда именуемого «дрон-камикадзе», «КУБ-БЛА», завершились в декабре 2 021 года. Результаты испытаний были оценены положительно.

Новый дрон-камикадзе, разработанный компанией Zala Aero, входящей в концерн «Калашников», был рекомендован к принятию на вооружение ВС России. Это универсальный беспилотник, способный наносить удары как по наземным, так и по надводным целям.