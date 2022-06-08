Самара, , 09:19 — REGNUM Льготы намерены предоставить аккредитованным ИТ-компаниям в Самарской области, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Программист kirainet

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и геополитическая перестройка — все новости»

Сообщается, что депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях поддержали поправки в региональный закон по установлению льгот для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, включенных в реестр аккредитованных ИТ-компаний.

Отмечается, что поправки касаются введения налоговых ставок по налогу, который взимается в связи с применением применяющих упрощенную систему налогообложения, в следующих размерах:

1% — если объектом налогообложения являются доходы;

5% — если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

«Распространение пониженных налоговых ставок позволит снизить налоговую нагрузку на сферу информационно-коммуникационных технологий, высвободить дополнительные денежные средства для развития бизнеса, создания новых рабочих мест, а также будет способствовать выходу предпринимателей из «тени». Все это в конечном итоге позволит создать благоприятный инвестиционный и налоговый климат в Самарской области для аккредитованных ИТ-компаний, в том числе из других регионов страны», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константина Преснякова.

Отмечается, что поправки распространяют свое действие на правоотношения, которые возникли с 1 января 2022 года, они будут действовать по 31 декабря 2024 года.

Сообщается, что в регионе фиксируется ускоренный рост налоговых поступлений по УСН среди аккредитованных ИТ-компаний: так, в 2020 году в бюджет поступили 140 млн рублей, а в 2021 год — 188 млн рублей. Благодаря новой льготе бюджет региона в текущем году может получить дополнительный доход в размере 74 млн рублей за счёт налога на доходы физических лиц.

Согласно информации Минцифры России, в Самарской области осуществляют свою деятельность 419 аккредитованных ИТ-компаний, из которых 264 применяют упрощенную систему налогообложения.

Отмечается, что подобные меры поддержки ИТ-отрасли действуют в 32 субъектах Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области молодые специалисты в сфере информационных технологий могут претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.