Чебоксары, , 09:08 — REGNUM В Московском районе Чебоксар будут благоустроены 17 дворовых территорий. На данные цели направят почти 55 млн рублей: начальная цена на аукционе не снижена ни на рубль. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Благоустройство Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищным фондом города Чебоксары». Речь идёт о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Московского района Чебоксар, расположенных в Юго-Западном микрорайоне. Должны быть благоустроены дворы по улицам Гражданская, Эльменя, Чернышевского, Юго-Западному бульвару и бульвару Миттова.

Всего планируется обновить 17 территорий — в частности, отремонтировать дворовые проезды, тротуары, заменить люки, устроить и провести работы по благоустройству.

Начальная цена контракта определена в размере54 974 758 рублей 4 копейки. Подрядчиком определено общество «Кермен» (г. Чебоксары), которое выполнит работы по начальной цене контракта.

Работы планируется выполнить до 1 октября 2022 года.