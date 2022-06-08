Чебоксары, 8 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Московском районе Чебоксар будут благоустроены 17 дворовых территорий. На данные цели направят почти 55 млн рублей: начальная цена на аукционе не снижена ни на рубль. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Благоустройство

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищным фондом города Чебоксары». Речь идёт о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Московского района Чебоксар, расположенных в Юго-Западном микрорайоне. Должны быть благоустроены дворы по улицам Гражданская, Эльменя, Чернышевского, Юго-Западному бульвару и бульвару Миттова.

Всего планируется обновить 17 территорий — в частности, отремонтировать дворовые проезды, тротуары, заменить люки, устроить и провести работы по благоустройству.

Начальная цена контракта определена в размере54 974 758 рублей 4 копейки. Подрядчиком определено общество «Кермен» (г. Чебоксары), которое выполнит работы по начальной цене контракта.

Работы планируется выполнить до 1 октября 2022 года.