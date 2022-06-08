Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Американский министр финансов Джанет Йеллен признала, что «практически невозможно» оградить США от потрясений на нефтяном рынке. Об этом она заявила финансовому комитету сената Конгресса страны.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее утверждениям, нефтяной кризис спровоцирован ситуацией вокруг Украины. Йеллен призвала перевести экономику Соединенных Штатов на возобновляемые источники энергии.

Министр также отметила, что производители нефти в США не смогли предвидеть восстановление спроса и повышение цен на сырье после пандемии коронавируса. Однако, по ее мнению, у американских нефтяных компаний появился стимул для увеличения добычи энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Джанет Йеллен заявила, что США «не в состоянии полностью защитить себя от экономических последствий» после введения антироссийских санкций.

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