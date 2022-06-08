Вашингтон, 8 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Американский министр финансов Джанет Йеллен признала, что «практически невозможно» оградить США от потрясений на нефтяном рынке. Об этом она заявила финансовому комитету Сената Конгресса страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По ее утверждениям, нефтяной кризис спровоцирован ситуацией вокруг Украины. Йеллен призвала перевести экономику Соединенных Штатов на возобновляемые источники энергии.

Министр также отметила, что производители нефти в США не смогли предвидеть восстановление спроса и повышение цен на сырье после пандемии коронавируса. Однако, по ее мнению, у американских нефтяных компаний появился стимул для увеличения добычи энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Джанет Йеллен заявила, что США «не в состоянии полностью защитить себя от экономических последствий» после введения антироссийских санкций.