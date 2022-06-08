Тюмень, 8 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Тюмени жители садовых товариществ «Архитектор» и «Мичуринец-2» выступили против строительства домов у озера Андреевское. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Тюменцы выразили опасение, что строители разрушат историческое место — Андреевское городище. И помимо потери памятника истории, садоводам грозит запрет на выход к самому озеру, так как идёт застройка пляжа и прилегающего к нему векового леса.

Отмечается, что в 1960 годах на берегу озера Андреевское были найдены памятники археологии, относящиеся к V тысячелетию до нашей эры. Всего в этом месте обнаружено 19 древних поселений, пять могильников, шесть городищ и одно святилище.

В департаменте имущественных отношений Тюменской области пояснили, что территория площадью 2,5 гектаров постановлена муниципальным образованием в поселке Андреевский в январе 2005 года на кадастровый учёт (72:17:0 404 005:9), но впоследствии снят с него.

«Территория была разделена на 13 земельных участков, на которых зарегистрировано право собственности. В департаменте отсутствуют документы — основания постановки на учет этих участков, а также основания возникновения прав на эти участки. По данному факту направлены запросы в соответствующие органы», — отметили в ведомстве.

Глава посёлка Андреевского Раиль Хуснуллин также обещал разобраться в ситуации.