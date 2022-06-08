Екатеринбург, 8 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Екатеринбуржца обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти. Мужчина оказал сопротивление правоохранителям во время задержания знакомого, сообщили журналистам в пресс-службе СКР Свердловской области.

Publicdomainpictures.net Задержание

Инцидент произошёл в мае текущего года на улице Куйбышева Екатеринбурга. Стражи порядка проводили мероприятия по задержанию гражданина, находившегося в федеральном розыске. Уралец оказал правоохранителям сопротивление, а его знакомый выстрелил в них из газового пистолета. В результате сотрудники полиции получили химические ожоги лица. Стрелок скрылся с места преступления, однако в июне он также, как и его знакомый был задержан, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.