Владивосток, 8 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с 8 по 10 июня будет работать в Приморье. Первым пунктом в повестке стало межведомственное совещание Генпрокуратуры и Минвостокразвития, сообщил телеграм-канал полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Надо обязательно делать новый пакет преференций. Это вряд ли пакет, в котором будет много новых налоговых льгот. Налоговых льгот немало принято. Постоянно уменьшая налоги, мы тоже не добьёмся результата. Но вот как раз в части взаимодействия с контрольными органами много возможностей, чтобы люди чувствовали себя в бизнесе увереннее. Бизнес — это всегда риск. Люди берут на себя ответственность. Они должны быть уверены, что и власть, и контрольные органы рядом с ними, что они будут помогать, будут наказывать только в том случае, когда люди умышленно перешли черту закона. Будем вносить предложения, связанные с практическим запретом проверок на период инвестиций, то есть пока предприятия строятся, на мой взгляд, надо проверять только аспекты, связанные с безопасностью людей при строительстве», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев на совещании с Генпрокуратурой во Владивостоке 8 июня попросил учесть важный для развития страны момент и избавить бизнес от излишних проверок.