Улан-Удэ, 8 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ идут работы по строительству и реконструкции защитных дамб. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, завершить проект предполагается в пять этапов.

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В центре города возводится дамба протяжённостью 3,5 км по правому берегу Селенги и Уды — от удинского моста до ТЦ «Пионер». По словам главы республики Алексея Цыденова, старая дамба была построена в 60–70-е годы и к настоящему времени морально устарела.

В районе очистных сооружений реконструируют дамбу длиной 1,3 км. Всего на эти цели выделено 7 млрд рублей, а работы планируется завершить к 2023 году.

«Последние два года у нас критичный подъем воды. В затопляемой зоне находятся 13 тыс. домов, шесть школ, пять детских садов и проживают около 48 тыс. жителей. Возможный ущерб в случае наводнения — порядка 319 млрд рублей. Вопрос с дамбами нужно было рано или поздно решать», — отметил глава региона.