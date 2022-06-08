Джакарта, 8 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял с почетным визитом министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда в Джакарте, сообщает Antara.

Presidenri.go.id Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8)

В ходе встречи президент Индонезии и министр иностранных дел Саудовской Аравии обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Президент говорил об осуществлении хаджа. Президент выразил признательность за осуществление хаджа в 2022 году», — заявил министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Президент надеется, что квота на хадж будет увеличена.

Джоко Видодо заявил о плане Индонезии построить «Индонезийский дом» в городе Мекка, чтобы оказать максимальную поддержку индонезийским паломникам, совершающим умру и хадж.

Президент Индонезии также сообщил об одном из планов экономического сотрудничества в области энергетического перехода, который, как ожидается, будет реализован в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди попросила правительство Саудовской Аравии увеличить квоту на хадж после пандемии COVID-19.