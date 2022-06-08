Якутск, , 09:06 — REGNUM Снятая в Якутии кинолента «Ыт» получила гран-при XV Чебоксарского международного кинофестиваля. Мероприятие было посвящено этническому и региональному кино, сообщило ЯСИА.

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«Ыт» был представлен как игровое кино и соревновался с 11 фильмами, пять из которых — иностранные.

«Очень приятно получить такой приз. Мы рады, что малобюджетное независимое кино добивается результатов в прокате и на фестивалях», — сказал режиссер фильма Степан Бурнашев.

Осенью планируется снять вторую часть киноленты. Она выйдет в прокат в 2 023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле вышедший в прокат якутский фильм «Бугун-былыр» («Сегодня-прошлое») занял одиннадцатое место по объёму кассовых сборов среди картин, которые показывают в кинотеатрах России.