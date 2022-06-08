Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В мае 2 022 года в Екатеринбурге зафиксировано менее 700 договоров долевого участия на строительство жилья. По данным Уральской палаты недвижимости, количество сделок с квартирами в новостройках уральской столицы сократилось в 5,5 раз по сравнению с мартом и достигло минимума за последние несколько лет.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Процесс падения активности рынка пока не остановлен. Перезапуск льготной ипотеки, субсидирование ставки от застройщиков и адресные скидки со стороны продавцов не принесли желаемого результата, отметил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова.

По словам главы Уральской палаты недвижимости, данные не являются окончательными, поскольку специфика учёта сделок в Росреестре носит запаздывающий характер.