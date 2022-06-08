Лондон, 8 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Студия Frontier Developments назвала дату релиза гоночного симулятора F1 Manager 2022. Об этом 7 мая сообщает портал Gematsu.

Формула-1

Игра выйдет на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК (в сервисах Steam и Epic Games Store) 25 августа 2022 года. F1 Manager 2022 предложит любителям жанра построить карьеру в мире «Формулы 1», создать штаб-квартиру и собственную команду, совершенствовать и дорабатывать болиды на фабрике, а также выстраивать стратегии гонок. Frontier Developments выложила в Сеть анонсирующий трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Отметим, что F1 Manager 2022 станет первой игрой новой серии и первой официально лицензированной игрой на тему «Формулы 1» с момента выхода игры F1 Manager от EA Sports, релиз которой состоялся в 2000 году.