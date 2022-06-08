Омск, , 08:58 — REGNUM Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих жителей Москвы и Московской области. Как сообщили ИА REGNUM 8 июня в областной прокуратуре, они обвиняются в разбойном нападении (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и использовании поддельных документов «с целью облегчить совершение другого преступления» (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в июле 2021 года фигуранты уголовного дела узнали о том, что у жителя города Омска есть значительные средства в криптовалюте. Они прибыли в город и в течение десяти дней наблюдали за потерпевшим.

Затем, остановив потерпевшего на улице, они представились сотрудниками государственных органов. Злоумышленники предъявили поддельные удостоверения, посадили мужчину в автомобиль и заставили передать им 3 млн рублей и перевести более 84 млн рублей в криптовалюте.

Фигуранты скрылись с места происшествия и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Обвиняемых задержали сотрудники правоохранительных органов. Они заключены под стражу. Вину в совершении преступления мужчины не признали.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.

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