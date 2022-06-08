Калуга, 8 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках профилактики правонарушений в миграционной сфере реализуется проект «Мы — россияне». Он направлен на адаптацию мигрантов к новой социальной среде, приобщению к русской культуре и русскому языку. Об это 8 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Площадкой для апробации проекта «Мы — россияне» стала общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в калужском микрорайоне Кошелев. В октябре 2 021 года в лицее «Держава» города Обнинска при поддержке регионального отделения ООО «Ассамблея народов России» и министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области также стартовал проект мониторинга ассимиляции детей мигрантов в процессе обучения в начальной и средней школе. В лицее создан уникальный формат обучения детей-инофонов с глубоким преподаванием русского языка и литературы, истории, основ православной культуры. Работа с каждым ребёнком строится с учётом его индивидуальных особенностей. Данный положительный опыт этих образовательных организаций в сфере адаптации и интеграции мигрантов планируется активно тиражировать во всех муниципалитетах региона.

Между тем, решение задач социальной и культурной адаптации мигрантов невозможно без поддержки органов местного самоуправления. Власти области обязывают глав муниципалитетов не только владеть информацией о миграционной ситуации, но и проводить плановую, регулярную работу с учреждениями образования, культуры, спорта по привлечению мигрантов, в том числе их детей, к участию в общественных мероприятиях, повышению их интереса к общественной жизни и решить эти вопросы можно только при взаимодействии всех органов государственной власти, институтов гражданского общества, национальных объединений и работодателей.

Сохранение бесконфликтной системы межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие диалога культур, а также профилактика и противодействие негативным проявлениям являются первоочередными условиями обеспечения политической и социальной стабильности Калужской области.