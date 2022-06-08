Вашингтон, 8 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Поставляя Украине вертолёты Ми-17 российского производства, предназначенные для Афганистана, Соединённые Штаты вопиющим образом нарушают свои обязательства. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

В дипмиссии уточнили, что четыре вертолёта Ми-17 российского производства, ранее приобретенные Вашингтоном для афганского правительства, включены в очередной пакет американской военной помощи Киеву.

«Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России. Это — вопиющее нарушение американской стороной её обязательств», — подчеркнули дипломаты в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипломатического ведомства.

При этом отмечается, что Вашингтон, несмотря «на неоднократные обращения за разъяснениями» с российской стороны, «внятного ответа» не дал.

В посольстве также обратили внимание на поставки из США на Украину переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, что является «пренебрежением международными нормами». По данным российских дипломатов, американская сторона нарушила резолюцию Генассамблеи ООН 62/40 от 2007 года и согласованные в рамках Вассенаарских договоренностей «Элементы экспортного контроля за ПЗРК» от 2003 года.

Российские дипломаты подчеркнули, что поставки из США переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) могут привести к опасным последствиям.

«Опасность передачи ПЗРК третьим странам признают и сами американцы. Неслучайно между Россией и США долгие годы существовало соглашение о взаимном информировании о зарубежных продажах ПЗРК», — отмечено в заявлении дипведомства.

В посольстве подчеркнули, что передача оружия Киеву ведёт к эскалации конфликта на Украине, что «чревато непредсказуемыми последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что Киеву будут переданы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, в администрации США любое применение РСЗО войсками Украины будут считать оборонительным. При этом Кол подчеркнул, что Вашингтон хотел бы избежать ударов по территории России из этих систем.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит поставки Киеву техники и вооружения. По её словам, Украина борется за демократию, поэтому США будут делать всё возможное, чтобы помочь гражданам страны защищать себя, чтобы в случае, если у Киева появится возможность вести переговоры, они им велись «с позиции силы».