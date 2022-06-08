Москва, , 08:55 — REGNUM В Новой Москве в поселении Марушкинском (ТиНАО) возводится уникальный комбинат по производству сверхкрупногабаритных модулей квартир, сообщается на сайте мэра столицы.

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Уникальность заключается в том, что новые крупногабаритные модули представляют собой практически готовые квартиры площадью до 100 кв. метров по сниженной себестоимости. То есть один модуль — это отдельная квартира, полностью изготавливаемая на заводе.

Комбинат, аналогов которого в мире нет ни по технологии, ни по объему, планируют достроить в 2023 году. А в 2024 году планируется собрать и показать экспериментальный квартал в ТиНАО.

Как сообщало ИА REGNUM, технология префаб может занять 30% строительного рынка России в ближайшее десятилетие.

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