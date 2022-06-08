Москва, , 08:55 — REGNUM На сегодняшний день между офисом президента Украины и командованием ВСУ возникли разногласия в вопросе о ведении военных действий. Об этом 8 июня рассказал хакер группы RaHDIt.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», — приводит его слова РИА Новости.

Также хакер уточнил, что в результате этого происходит гибель большого числа украинских военнослужащих и это «не добавляет украинским политикам популярности» в ВСУ. При этом член группы RaHDIt добавил, что киевский режим тщательным образом скрывает данные о своих потерях.

Кроме того, он напомнил, что украинские нацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также подразделения морской пехоты и национальной гвардии оказались в окружении в Мариуполе из-за приказа офиса президента, что стало причиной массовой сдачи украинских военных и националистов в плен.

Помимо того, член хакерской группы указал, что в данный момент ВСУ все же отступают, так как военная целесообразность одерживает верх над политической.

«У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию. Хотя немногие понимают, что мало поставить реактивные системы залпового огня, надо все-таки еще обучить военнослужащих с ними обращаться. А это не день и не два», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в отношении жителя города Нерюнгри в Якутии было возбуждено дело об административном правонарушении за дискредитацию вооружённых сил России.