Орск, Оренбургская область, , 08:54 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области вынесен приговор в отношении одного из организаторов подпольного производства фальсифицированной алкогольной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным следствия, с декабря 2018 года по апрель 2021 года женщина нелегально производила фальсифицированную алкогольную продукцию, снабжённую поддельными специальными марками. У неё изъяли около 4 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя с поддельными федеральными специальными марками, спирт в пластиковых канистрах, бочки для приготовления спиртосодержащей продукции, стеклянную тару, крышки и три рулона наклеек с изображением поддельных федеральных специальных марок, спиртомеры. Алкоголь сомнительного качества реализовывался мелких торговых точках на территории восточного Оренбуржья.

Суд приговорил орчанку к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, фигурантка оштрафована на 250 тыс. рублей.