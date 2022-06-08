Чебоксары, , 08:54 — REGNUM В Чувашии продолжает поступать информация о гибели рыбы. На этот раз проверка проводится в Комсомольском районе. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Ведомство инициировало проверку по факту гибели рыбы в реке Кубня Комсомольского района. С участием специалистов контролирующих органов и специализированной лаборатории была обследована акватория реки, отобраны пробы воды.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Отметим, что это не первая проверка, которая проводится после сообщений о массовой гибели рыбы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее были обследовании акватории четырёх водных объектов — в Ибресинском, Чебоксарском, Ядринском и Канашском районах. Кроме того, в январе резонанс вызвала массовая гибель рыбы на Заливе в Чебоксарах.

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