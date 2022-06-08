Сеул, 8 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Предполагается, что в первом квартале 2022 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 0,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По сравнению с данными, выпущенными в апреле, показатель сократился на 0,1%.

Эксперты отмечают, что нынешняя оценка отражает обновлённые данные по промышленному производству и другие экономические показатели.

В первом квартале южнокорейская экономика находилась под давлением затянувшейся борьбы с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений на деловые операции и передвижение людей.

Инвестиции в производственные мощности сократились на 3,9%. Потребительские расходы упали на 0,5%.

Экспорт товаров из Южной Кореи увеличился на 3,6%, а импорт сократился на 0,6%.

По прогнозам экспертов Банка Кореи, по итогам года темпы роста экономики Южной Кореи составят 2,7%.