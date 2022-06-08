Лос-Анджелес, США, 8 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал увеличить ресурсы правительства США для борьбы с дезинформацией на испанском языке и предупредил о всплеске ложных репортажей и насилия против журналистов в Латинской Америке, сообщает 8 июня France-Presse.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Выступая перед латиноамериканскими журналистами в кулуарах недельного Саммита Америк в Лос-Анджелесе, Блинкен объявил, что Госдепартамент запускает новую «Цифровую коммуникационную сеть» для Латинской Америки, уже имеющую центры в Европе и Африке. Она финансируется, но не управляется Госдепартаментом и объединяет журналистов для обучения и обмена передовым опытом.

Блинкен сказал, что размах дезинформации «ошеломляет», и привел в пример вымышленную историю о том, что COVID-19 разработан в Канаде как биологическое оружие, которая за 90 дней набрала 2,1 миллиона просмотров.

«Мы видели, как такая ложь может поляризовать общество, отравить публичную дискуссию и подорвать доверие людей к системам здравоохранения, государственным институтам и самой демократии», — сказал Блинкен на мероприятии, проведенном совместно с Университетом штата Аризона.

Соединенные Штаты ранее обвиняли Россию и в меньшей степени Китай в распространении ложной информации о коронавирусе якобы с целью посеять сомнения в намерениях и компетентности западных правительств.