Томск, , 08:52 — REGNUM В Томской области огнеборцы спасли из пожара трёх человек, в том числе двоих подростков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в посёлке Тимирязево под Томском утром 7 июня.

Пожарный автомобиль ГУ МЧС по Томской области

К моменту приезда пожарных баня, предбанник и дощатый дровяник, пристроенные вплотную к деревянному дому, были охвачены огнём.

«В ходе тушения пожара личным составом 4 пожарно-спасательной части были спасены 3 человека, двое из них подростки, которые спали, не подозревая о пожаре», — отметили в ведомстве.

В результате огнём были повреждены стена и крыша дома, а также крыша и стены бани. Общая площадь пожара составила 14 кв. метров. В настоящее время устанавливается причина происшествия.