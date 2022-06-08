Самара, , 08:57 — REGNUM Руководителя департамента образования администрации г. Самары привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за работой руководства школы № 55. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Штраф

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства провели проверку законности в работе этого образовательного учреждения и выявили многочисленные нарушения трудового и бюджетного законодательства.

Отмечается, что прокуратура города Самары установила факт ненадлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью школы со стороны департамента образования администрации г. Самара, выявлены факты ненадлежащего рассмотрения обращений о нарушении прав педагогов со стороны директора школы.

Прокурор города в адрес главы г. Самара внес представление об устранении данных нарушений закона, по итогам рассмотрения которого руководитель департамента образования, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации были привлечены к дисциплинарной ответственности, с 18 мая 2022 года директор учебного заведения был уволен.

«Решением мирового судьи Ленинского судебного района г. Самары за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан руководитель департамента образования администрации города привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений) в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что помимо этого, сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

По версии следствия, руководство школы оплачивало работу технических работников-хлораторщиков, которые не имели профессионального допуска к работе на этой должности, и при наличии договора со специализированной организации на обслуживание бассейна.

В материалах дела указано, что общая сумма незаконно израсходованных бюджетных средств составила 126 тысяч рублей.