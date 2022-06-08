Ньюарк, США, 8 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) наградила призом «Кинг Клэнси Трофи» защитника клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэна. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ

Отмечается, что «Кинг Клэнси Трофи» вручается игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и активно участвует в общественной жизни. Награда была учреждена в 1988 году.

На награду также претендовали защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс и нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф, который завершил карьеру после окончания регулярного чемпионата.

Читайте также: Нападающий «Виннипега» Коннор награждён призом «Леди Бинг Трофи»