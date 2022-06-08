Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Обращение правительства Грузии в конституционный суд (КС) с просьбой дать оценку действиям президента республики, не будет основанием для импичмента. Об этом перед журналистами заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

По его словам, иск нужен только для того, чтобы разобраться, имеет ли президент в Грузии право не подписывать приказы о назначении или отзыве послов и других дипломатов.

«Единственное, что сделает конституционный суд, это разъяснит нормы. То есть разъяснит, как должны назначаться послы, — сказал Кобахидзе. — Данный случай не может стать основанием для импичмента».

Напомним, 14 марта Зурабишвили заявила, что в правительстве ей не согласовали серию встреч с главами государств и руководством ЕС. Она всё равно отправилась в Европу, но в частном порядке. В «Грузинской мечте» назвали это «нарушением конституции». Впоследствии в партии обвинили Зурабишвили в отказе подписывать документы о назначении послов. 6 июня правительство обратилось по этому вопросу с иском в КС.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Грузии будет судиться с президентом