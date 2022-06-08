Махачкала, 8 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Дагестане скончался учащийся школы-интерната № 2 в городе Дербенте. Мальчик покончил с собой после неудовлетворительной оценки на экзамене по математике, передает РГВК «Дагестан».

Дарья Антонова ИА REGNUM ОГЭ

По данным телекомпании, 13-летний школьник решился на такой шаг после оглашения результатов ОГЭ. Ребенок планировал поступать в кадетскую школу, а плохая оценка на экзамене не позволила бы сделать этого, из-за чего он, не справившись с эмоциями, свел счеты с жизнью.

«В своей смерти Магомед просил никого не винить, он оставил записку родственникам. Минобрнауки Дагестана выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего девятиклассника», — говорится в материале телекомпании.

В настоящее время, по данным минобрнауки Дагестана, на месте происшествия работают сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по РД. Между тем на сайтах правоохранительных органов комментариев по поводу случившегося пока нет.