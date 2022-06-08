Токио, , 08:44 — REGNUM В Средиземном море 6 июня, впервые за последние четыре года, прошли совместные учения кораблей военно-морских сил Японии и стран НАТО. Об этом со ссылкой на военное командование 8 июня сообщает газета Asahi.

Японские ВМС getarchive.net

В манёврах, место проведения которых не уточняется, были задействованы два военно-учебных корабля Японии и по одному фрегату от ВМС Турции и Италии.

Издание отмечает, что министерство обороны Японии в последнее время настроено на более активное практическое сотрудничество с НАТО. В том числе — на более регулярное участие в совместных учениях. Также Токио проявляет заинтересованность в более широком присутствии Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения блока НАТО под кодовым обозначением Ramstein Dust II-2022 пройдут в Турции с 20 по 28 июня.

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