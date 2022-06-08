Якутск, 8 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В отношении жителя города Нерюнгри в Якутии было возбуждено дело об административном правонарушении за дискредитацию вооружённых сил России. На то, что мужчина очерняет российских военных и поддерживает Украину, в правоохранительные органы пожаловался его отец, сообщило ИА SakhaNews.

Berthold Werner «Львиная пасть» — ящик для доносов во Дворце дожей (Венеция)

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Он рассказал полиции, что в апреле сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал лозунг «Слава Украине!», собирался ехать в эту страну и ругался матом на российских военных.

Эти обвинения молодой человек отрицал. Тем не менее в отношении него возбудили дело по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Нерюнгринский городской суд впоследствии закрыл дело на основании того, что действия горожанина не являлись публичными — он высказывался не в общественном месте, а на кухне.

Как сообщало ИА REGNUM, якутянин оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что написал на ограждениях фразы, дискредитирующие армию России. Надписи он сделал на трёх языках.