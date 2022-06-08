Омск, 8 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погибли ещё трое военнослужащих из Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих — капитана Никиты Алабина, гвардии ефрейтора Адилхана Киниспаева, рядового Владислава Зорина.

«На таких воинах всегда держалось и будет держаться наше Отечество. Вечная память!» — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине ещё троих омских военнослужащих.