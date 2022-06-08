Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 8 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю 8 июня известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели девочки 2017 года рождения, утонувшей в реке Баляга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По данным следствия, трагедия произошла 5 июня 2022 года в период с 18 до 19 часов в городе Петровск-Забайкальский. Ребёнок, оставшийся без присмотра взрослых, во время игры оказался в воде и утонул.

По мнению следователей, в действиях неустановленных взрослых, которые оставили малолетнюю девочку без присмотра, имеются признаки причинения смерти по неосторожности.

Следователи приступили к проведению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели и другие фигуранты по делу, назначено производство судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Марково Благовещенского района Амурской области ищут тело одиннадцатилетней девочки: ребёнок пошёл на реку без ведома родителей.

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