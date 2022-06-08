Кызыл, , 08:40 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 54-летняя жительница Кызыла по обвинению в мошенничестве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Земельный участок Prokuror-kaluga.ru

По данным следствия, в 2008–2020 годы обвиняемая обманула 30 доверчивых граждан, продавая им не принадлежавшие ей земельные участки. Таким образом, она похитила более 5,5 млн рублей.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в городской суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.