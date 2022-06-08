Оренбург, 8 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Оренбурге задержан глава муниципального комитета по управлению имуществом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил портал orengrad.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

По данным СМИ, оперативные мероприятия силовики проводили с утра 7 июня. Высока вероятность, что в ближайшее время в суд поступит ходатайство следствия об избрании меры пресечения. О подробностях уголовного дела, в рамках которого прошло задержание, информации нет.

Стоит отметить, 7 июня пресс-служба мэрии сообщила о новом назначении на пост руководителя комитета по управлению имуществом. Его возглавил назначен Никита Сафронов. Ранее он занимал должность заместителя председателя городского комитета по управлению имуществом.