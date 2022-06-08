Берлин, , 08:39 — REGNUM Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала подробности инцидента с лабрадором президента России Владимира Путина в 2007 году. В эфире телеканала Phoenix Меркель напомнила, что ещё до встречи в Сочи, на которой и произошёл казус, в ходе переговоров в Кремле президент России Владимир Путин поинтересовался, боится ли Меркель собак.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Тогда, по словам экс-канцлера, глава Российского государства сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?». А потом подарил Меркель игрушечного пса.

Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки».

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Впоследствии, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака президента России — лабрадор Кони, что напугало канцлера ФРГ. Путину пришлось взять собаку на поводок и шлепнуть.Некоторые немецкие таблоиды утверждали, что российский лидер сделал это намеренно. По их мнению, президент РФ не мог не знать о страхе Меркель перед собаками — в 1995 году её укусил пес.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году президент РФ Владимир Путин в интервью немецкому изданию Bild признался, что до инцидента в Бочаровом ручье не знал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак.

Российский лидер подчеркнул, что ничего не знал, и, наоборот, ему хотелось сделать Меркель приятное. Потом российский лидер извинился за этот инцидент.