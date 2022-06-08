Южно-Сахалинск, 8 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. На Сахалине на 23-летнюю и 24-летнюю жительниц Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело. Полицейские поймали их на попытке сбыть крупную партию наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в областном УМВД.

Https://32. мвд. рф/ Изъятые наркотики

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Женщины устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. Они собирались сделать несколько тайников в разных районах Южно-Сахалинска.

Сами наркотики они хранили в квартире своего знакомого, который ничего не подозревал. Вся партия была изъята, в том числе в шести тайниках. Общий вес наркотиков составил 700 грамм — это особо крупный размер.

Злоумышленницы заключены под домашний арест. Им грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 18-летняя двушка попалась на попытке сбыть более 450 граммов наркотиков.