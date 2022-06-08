Магадан, , 08:45 — REGNUM Отставки губернаторов могут продолжиться, но уже после 11 июня, то есть формально после объявления предвыборной кампании, а значит, выборы будут уже в 2023 году, заявил политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Сергей Носов

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«Таких регионов может быть много, но так как решение об отставках в данном случае не плановые, а экстренные, то о подобных ротациях можно лишь догадываться. Конечно, есть определенный инсайд о возможности ухода тех или иных глав, однако окончательное решение всегда может быть изменено. Особенно, учитывая тот факт, что многие планируемые отставки оказались засвеченными, что в итоге привело к обратному эффекту — их подморозке или отмене», — написал в своём телеграм-канале эксперт.

Илья Гращенков считает, что отставки могут коснуться (по разным причинам) 15 губернаторов, в их числе и глава Магаданской области Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области на внеочередном заседании областной Думы назначена дата выборов главы региона. Голосование состоится 11 сентября 2022 года.