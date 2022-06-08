Астана, 8 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Казахстане с 8 июня возобновили работу пункты пропуска на границе с Россией и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба межведомственной комиссии по профилактике распространения коронавируса

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

Сообщается, что откроются 12 автомобильных пунктов пропуска. Кроме того, с 8 июня отменяется требование предъявлять паспорт вакцинации от COVID-19 или актуальную справку о ПЦР-тесте на коронавирус для всех въезжающих в страну.

Россия и Узбекистан также отменили антиковидные ограничения для жителей Казахстана. На границе с Россией откроются пункты пропуска Кондыбай, Акбалшык, Кызылжар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган и Карашатал.

Стоит отметить, Казахстан долгое время держал сухопутную границу закрытой, и попасть в страну можно было только на самолёте.