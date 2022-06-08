Вашингтон, 8 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Сохранение контактов между российскими и американскими военными является важным для того, чтобы предотвратить прямую военную конфронтацию двух стран. Об этом 8 июня заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала».

Mil.ru Анатолий Антонов

По словам Антонова, на данный момент продолжаются «эпизодические телефонные разговоры» глав минобороны и начальников генштабов России и США.

«Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — сказал он.

При этом посол РФ уточнил, что взаимодействие российского диппредставительства с американскими властями на дипломатическом уровне на сегодняшний день является ограниченным.

«Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки беседы с представителями Белого дома», — уточнил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ключевой задачей российских дипломатов в США является освобождение граждан РФ из американских тюрем, и они будут добиваться, чтобы там не осталось ни одного российского гражданина.