Анкара, 8 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Турцию с официальным визитом, в то время как другие лидеры стран Латинской Америки собрались на саммит в Лос-Анджелесе, куда США его не пригласили, передает 8 июня France 24.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

Государственный канал VTV показал кадры прибытия Мадуро в аэропорт Анкары, где его встречали высокопоставленные чиновники Турции, важного союзника Венесуэлы.

«Я рад начать это международное турне на земле братской Турции, — написал Мадуро в соцсети. — Я ценю теплый прием и расположение, оказанные нам. Я уверен, что мы укрепим узы союза и сотрудничества между нашими народами».

Мадуро прибыл в Турцию через несколько часов после министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Не известно, встретятся ли Мадуро и Лавров, но венесуэльский лидер будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.