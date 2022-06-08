Ульяновск, 8 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области устанавливают причину возгорания в мелькомбинате в Димитровграде. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о происшествии поступила 7 июня около 18:20. Отмечается, что горело здание на территории мелькомбината, расположенного на улице Куйбышева в Димитровграде.

В управлении сообщают, что в тушении участвовали 25 спасателей, также привлечено шесть единиц техники.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают жителей быть внимательными при обращении с огнём, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2022 года горел нежилой деревянный дом в населённом пункте Ишеевка. Пожар тушили более 40 спасателей, пострадавших нет.

Подробнее: Более 40 ульяновских спасателей тушили пожар в нежилом доме