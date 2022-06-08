Уфа, 8 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Двух жителей Уфы осудили за хищение домашнего скота на сумму более 730 тысяч рублей. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Свинья

В суде было установлено, что с 2018 по 2019 года обвиняемый проникли в надворные постройки жителей Чишминского, Кармаскалинского, Чекмагушевского, Буздякского, Аургазинского, Благоварского, Иглинского районов и похитили 14 голов домашних животных.

В материалах дела указано, то обвиняемые разделывали туши и продавали мясо скупщикам. При этом общая сумма причиненного ущерба составила более 730 тысяч рублей. Незаконная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками полиции в ходе рейдов.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые признали частично и возместили ущерб на сумму 152 тысяч рублей.

В результате суд назначил им наказание в виде трех лет шести месяцев и четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили экс-инкассатора за кражу крупной суммы из банкомата.