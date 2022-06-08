Донецк, 8 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 6:04 зафиксированы удары с позиций в населённом пункте Опытное. По району аэропорта в Донецке выпустили из танков 15 снарядов калибра 125 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике.