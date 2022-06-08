Тампа, США, 8 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Wayne Никита Кучеров

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу. Также отличились Пэт Марун, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат.

В составе «Рейнджерс» точным броском отметился российский форвард Артемий Панарин.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков из 31 по своим воротам, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — 34 из 35.

Таким образом, «Тампа» сравняла счёт в серии — 2:2. Следующий матч пройдёт 10 июня.