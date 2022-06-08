Пекин, , 08:29 — REGNUM Официальные данные показали, что цены на свинину в Китае выросли на прошлой неделе, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

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С 30 мая по 2 июня средняя цена на свинину, отслеживаемая Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, составила 21,03 юаня (около $3,16) за кг, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей. Цена была на 5,3% ниже, чем год назад. Китай ввел трехуровневую систему раннего предупреждения, чтобы поднять тревогу в связи с чрезмерными взлетами и падениями цен на свиней.

Животноводческим фермам и домашним хозяйствам рекомендуется принимать разумные решения в отношении производства и эксплуатации, чтобы поддерживать стабильность производственных мощностей по производству свиней.